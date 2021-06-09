В Госдуме прокомментировали задержание блогера Хованского

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что занимается ситуацией с задержанием своего помощника, блогера Юрия Хованского. Его комментарий приводит Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам Власова, он не может дозвониться Хованскому, чтобы узнать, где он находится и из-за чего произошло задержание.

«То, что пишут, — не знаю, правда это или нет, но оснований для задержания я не вижу. Сейчас будем следить за ситуацией», — сказал он.

Как сообщает издание Daily Storm, зампред Госдумы Игорь Лебедев заявил, что ЛДПР не приветствовала назначение Хованского помощником Власова и не давала на это одобрения. По словам Лебедева, Хованский «им на хрен не сдался».

Ранее сообщалось, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Обвинение в его отношении связано с проверкой, которую проводил центр Э МВД России. Вечером 8 июня в квартире блогера прошел обыск, который длился до двух часов ночи, после чего его увезли в полицию. Возбуждено дело по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про «Норд-Ост», в которой упоминается теракт, произошедший 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Вместе с Хованским в отдел полиции по делу о призывах к терроризму привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.