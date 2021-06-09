В Госдуме ответили порадовавшейся недопуску россиян на Евро полиции Дании

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил порадовавшейся недопуску российских болельщиков на чемпионат Европы по футболу полиции Дании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев посчитал, что правоохранительные органы Копенгагена дискриминировали россиян по национальному признаку, отметив, что отечественные фанаты самые спокойные и организованные. По его мнению, россиян не пустили в Данию не из-за отсутствия соответствующей стандартам Евросоюза прививки от коронавируса, а из-за страха датских полицейских. «Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Все встает на свои места», — подытожил депутат.

Ранее 9 июня полиция Дании поддержала недопуск отечественных болельщиков Евро. Они посчитали, что на россиян пришлось бы потратить много сил, так как фанаты любят устраивать драки или начинать беспорядки.

О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня. Российский футбольный союз попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделать для отечественных болельщиков исключение, однако получил отказ.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.