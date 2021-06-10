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Парламент Албании объявил импичмент президенту

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Илир Мета
Илир Мета
Фото: Florion Goga / Reuters

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны Илиру Мете за нарушение Конституции и отстранил его от занимаемого поста, передает Associated Press.

Импичмент поддержали 104 парламентария, выступили против только семь. Еще трое воздержались от участия в голосовании. В ближайшие три месяца вопрос об отстранении Мете от должности рассмотрит Конституционный суд Албании. Отмечается, что это первый случай в истории страны, когда президента отстраняет парламент.

Голосование прошло после того, как парламентское расследование подтвердило несоблюдение Конституции со стороны Мете. Президент нарушил ее «предвзятым подходом» к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле 2021 года.

В конце апреля группа депутатов от социалистов потребовала провести расследование в отношении Мете. По их мнению, президент страны виновен в провоцировании нестабильности и насилия в Албании, а также в сближении с оппозицией. Сам президент Албании раскритиковал расследование парламента, а импичмент назвал незаконным.

Ранее в Чехии захотели объявить импичмент заступившемуся за Россию президенту Милошу Земану. Он поддержал Россию в скандале вокруг взрывов на складах, произошедших во Врбетице в 2014 году. Сенат, где большинство мест занимают оппоненты Земана, проголосует по предложению о его отстранении от должности на следующей неделе.

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https://apnews.com/article/europe-albania-impeachments-government-and-politics-890d43055dd81ab0db7bbec79043b616 Click to copy RELATED TOPICS Impeachments Edi Rama Ilir Meta Europe Albania Government and politics Albanian Parliament impeaches president for vote comments
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