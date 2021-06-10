Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров оценил длительность потенциальной войны между Россией и Украиной. По его словам, эту тему «мусолит» администрация во главе с президентом Владимиром Зеленским, как ранее его предшественник Петр Порошенко. Слова политика приводит РИА Новости.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», — отметил экс-премьер.

Азаров подчеркнул, что украинские власти эксплуатируют тему «российской агрессии» для оправдания экономических проблем в стране. По его словам, правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор, следовательно, заявления о возможной войне будут продолжаться и дальше.

Ранее бывший премьер-министр Украины заявил, что действующие власти республики так и не сумели вернуть ее экономику на уровень 1990 года, несмотря на попытки провести реформы и восстановить промышленность. Политик пояснил, что к этой ситуации привела остановка промышленного производства, в частности, авиастроительных и сталелитейных предприятий.