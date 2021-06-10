В России отказались открывать наземную границу с Белоруссией

Россия отказалась открывать наземную границу с Белоруссией для свободного передвижения. Об этом в четверг, 10 июня, заявил посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов во время пресс-конференции в Минске, сообщает РИА Новости.

Лукьянов уточнил, что в ближайшее время не планируется отменять постановление, регламентирующее правила пересечения российско-белорусской границы. При этом он отметил, что во внимание принимается желание Белоруссии возобновить свободное передвижение с Россией.

Также посол добавил, что отмена ограничений на транспортное сообщение между странами произойдет в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее в июне в России оценили спрос на поездки в Белоруссию после запуска новых рейсов. Как отметили туроператоры, спрос на поездки в соседнюю республику среди граждан не увеличился, так как в летнем сезоне туристы предпочитают пляжный отдых экскурсионным турам.