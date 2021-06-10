«Союзмультфильм» и Netflix начали переговоры о сотрудничестве

В «Союзмультфильме» начали переговоры с американской компанией Netflix о перспективах сотрудничества. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

По ее словам, речь идет как о продаже уже созданных проектов, так и о совместном продюсировании полнометражных фильмов. Слащева подчеркнула, что отечественная киностудия намерена выйти на международные рынки и уже заключила несколько сделок с зарубежными партнерами. Кроме того, c 2023 года студия намерена выпускать по две полнометражных ленты ежегодно. Данный вопрос также обсуждается с различными международными компаниями.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» сделает полнометражное 3D-кино о Чебурашке. Работа над проектом запланирована на 2021 год, выход ленты в прокат намечен на 2022-й.