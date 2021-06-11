Россиянке после развода достался от мужа долг в миллионы рублей

Жительнице Екатеринбурга после развода с мужем достался от него долг почти в четыре миллиона рублей, который она выплачивает со своей зарплаты ботаника, сообщает E1.RU.

Россиянка в 2016 году развелась с супругом-бизнесменом, который владел несколькими фирмами. Только после бракоразводного процесса она узнала о долге бывшего мужа в 15 миллионов рублей, а также то, что часть при разделе его имущества отошла ей.

Выяснилось, что долг в восемь миллионов рублей он взял у друга в 2008 году под десять процентов годовых и под расписку. На эти деньги тогда еще жившие вместе супруги купили дом в Испании. В 2015 году друг подал в суд с требованием вернуть долг, который с процентами составил уже почти 15 миллионов.

Поскольку нажитый в браке долг, как и приобретенное имущество, при разводе делится пополам, то женщина оказалась должна бывшему мужу почти восемь миллионов рублей. Но узнала она об этом только в 2019 году, когда тот подал в суд с требованием вернуть часть долга, снизив иск до трех миллионов 846 тысяч рублей. При этом с другом, у которого он брал деньги, бизнесмен полностью расплатился.

Суд встал на сторону мужчины и постановил выплатить требуемую сумму. Во время судебного процесса адвокату женщины стали угрожали неизвестные, и она приостановила свою деятельность. Россиянка уверена, что действия осуществлялись по указанию бывшего супруга. Сейчас по решению суда с нее списывается половина зарплаты инженера в Ботаническом саду Екатеринбурга. По подсчетам, в таком случае ей придется выплачивать долг более 30 лет.

Сам бывший супруг уверяет, что при разделе имущества «отдал ей намного больше, чем должен был отдать, действуя в интересах детей». Женщина при разводе получила загородный дом, квартиру, а также машину Porsche Cayenne и подвал под офис, которые продала, и купила другую квартиру. В сумме полученное оценивалось в 55 миллионов рублей.