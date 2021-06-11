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Обстановку в Белом доме при Трампе сравнили с «Игрой престолов»

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Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Джен Псаки сравнила обстановку в Белом доме при его предшественнике Дональде Трампе с телесериалом «Игра престолов». Ее слова передает The Hill.

Политик отметила, что за четыре года президентства Трампа произошло множество утечек информации из американских органов власти из-за соперничества между чиновниками. Она подчеркнула, что при администрации нынешнего лидера страны «не наблюдается много драматичных событий в духе "Игры престолов"».

По мнению Псаки, при новом президенте атмосфера в политических кругах США изменилась к лучшему. «Культура Белого дома теперь заключается в том, чтобы опустить голову, приступить к работе, заниматься своим делом, быть частью команды», — заявила она.

Ранее Трамп пожелал Байдену не заснуть на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве. «Удачи на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — заявил он.

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