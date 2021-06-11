В центре Петербурга жителям отдадут все газоны

Власти Санкт-Петербурга разрешили жителям лежать на всех газонах в центре города. О решении фактически отдать зеленые участки горожанам рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, сообщает РБК.

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Бондаренко объявил о решении на своей странице во «ВКонтакте». Власти совершили рабочую поездку по городу, после которой вице-губернатор дал поручение комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям «открыть доступ ко всем газонам в центре города».

По словам чиновника, газоны служат местами, где могут отдыхать местные жители и туристы. Бондаренко призвал горожан ценить теплые дни. «Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — отметил вице-губернатор.

Ранее Санкт-Петербург стал лучшим городом России по доступности кафе. Его жителям в среднем нужно пройти менее 200 метров до заведения общественного питания. В топ-3 рейтинга также вошли Владивосток и Сочи. Санкт-Петербург занял первую строчку и в рейтинге по доступности зеленых зон — жителям в среднем нужно пройти до парка или сквера около 660 метров.