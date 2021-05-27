На велодорожку в Санкт-Петербурге потратят десятки миллионов рублей

В Санкт-Петербурге появится велосипедная дорожка, по которой горожане смогут передвигаться на разных видах мобильного транспорта. На реализацию проекта потратят несколько десятков миллионов рублей, сообщается на сайте администрации города.

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Маршрут протяженностью более пяти километров будет соединять станции метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Горожане смогут проехать на мобильным транспорте по оснащенной территории на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до улицы Ленинградской.

Обустройство планируют завершить к ноябрю 2021 года. Работы обойдутся почти в 50 миллионов рублей. С помощью отдельной дорожки в городе смогут разделить потоки велосипедистов, пешеходов и автомобилистов, что позволит участникам дорожного движения безопасно передвигаться по городу.

В августе 2020 года Департамент транспорта Москвы сообщил о планах застроить центр столицы велодорожками. Оранжевые полосы захотели провести на Большой Полянке, Малой Дмитровке, Каретном ряду, Газетном переулке и Большом Москворецком мосту. Их протяженность должна достичь почти 3,5 километра.