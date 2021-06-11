Россиянин пожаловался на преследующую его два года загадочную икоту

Житель Улан-Удэ уже два года страдает от преследующей его икоты, которая отпускает только во время физических нагрузок. Медики не знают, в чем причина загадочного недуга. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Первый приступ загадочной болезни случился у Андрея Пичугина в 2019 году во время отпуска в Тайланде. Мужчина не знает, что могло спровоцировать икоту, поскольку никаких ни семейных, ни социальных стрессов или непривычной для него еды не было. Позже приступы стали периодически повторяться. Ситуацию усугубил перенесенный коронавирус. Спать и есть Пичугин нормально не может, а помогают ему только занятия спортом.

«Когда пульс поднимается, допустим, свыше 140, то я заметил, так как физической нагрузкой занимаюсь, что у меня начинается облегчение, икота проходит», — пожаловался россиянин.

Мужчина уже наблюдался у многих врачей, проходил обследования и даже пил антидепрессанты. При этом врачи так и не смогли поставить ему диагноз и выявить причину икоты.

«Сейчас, на самом деле, самая последняя, тяжелая артиллерия — это препарат "КЕППРА", который прописывают при эпилепсии», — рассказал Пичугин.

За помощью в решении своей проблемы он уже обратился в Министерство здравоохранения России. В скором времени он поедет на обследование в Москву.

Ранее российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов рассказал, что приступы икоты в редких случаях могут быть первым симптомом коронавируса.