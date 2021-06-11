Крошечная датская компания необъяснимо подорожала в США

Акции американского филиала крошечной датской биотехнологической компании Orphazyme резко взлетели в цене почти на 1400 процентов на торгах в США, пишет Bloomberg. Местные инвесторы и аналитики не смогли найти объяснения такому росту стоимости.

Сама Orphazyme утверждает, что понятия не имеет, в чем причина такого стремительного роста. Когда торги начались в Копенгагене, бумаги подорожали на 76 процентов. Компания попросила инвесторов не поддаваться общему безумию.

Единственным разумным объяснением, как считает экономист копенгагенского брокера Nordnet Пер Хансен, было бы предположение о том, что в Дании появились собственные «акции-мемы». Так в СМИ назвали бумаги тех компаний, которым удалось добиться роста на американских биржах благодаря поддержке розничных инвесторов из социальной сети Reddit. «Порой нет никакого логичного объяснения тому, что происходит на рынке акций. Ситуация с ценами на акции Orphazyme тому пример», — отметил Хансен.

Акции Orphazyme дорожали на 1387 процентов, к закрытию торгов в США рост составил 302 процента. В компании сообщили, что не могут назвать никаких изменений в своей работе, которые могли бы привести к подобной волатильности.

Заметным примером неожиданного роста акций в США стало подорожание бумаг AMC Entertainment Holding: ее капитализация достигала 31,3 миллиарда долларов благодаря усилиям «армии розничных инвесторов» с Reddit. Их действия помогли подорожать и другим компаниям, причем ситуация привела к серьезным убыткам для некоторых инвестиционных фондов.