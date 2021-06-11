Посольство отреагировало на бомбардировщики США у границ России

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на задействование Минобороны США бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress у российских границ в ходе учений НАТО Baltops 2021. Заявление опубликовано в Twitter.

Дипломаты назвали использование Пентагоном B-52H, которые могут нести ядерное оружие, в рамках Baltops очередной провокацией. «Такое "бряцание оружием" обостряет ситуацию в Европе и ухудшает атмосферу перед российско-американским саммитом. Мы призываем США пересмотреть свой подход к европейской безопасности и прекратить опасную деятельность вблизи границ России», — заключили там.

Учения военно-морских сил Baltops-2021 в Балтийском море начались 6 июня. Среди стран-участников учений Baltops-2021: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.