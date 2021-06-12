Банки оценили влияние мер против коронавируса в Москве на их работу

Банки Москвы оценили влияние мер против коронавируса на их работу, в частности требование о переводе значительной части сотрудников на удаленную занятость. Об этом сообщает РБК.

Кредитные организации отметили, что введенный режим существенно не скажется на их деятельности. Так, в Альфа-Банке сообщили, что более 70 процентов их сотрудников уже работают в удаленном режиме.

Банк «Открытие» отметил, что офисы продолжат работу с клиентами с соблюдением всех противоэпидемических мер для безопасности посетителей и сотрудников. В офисах находится не более 50 процентов персонала для соблюдения социальной дистанции. Директор по персоналу Росбанка Мария Мосина добавила, что организация начала перевод работников на гибридный формат занятости с начала 2021 года, таким образом для них предполагается удаленка не менее двух-трех дней в неделю.

12 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

