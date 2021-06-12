Песков ответил на вопрос о возможном введении длинных выходных в России

Решения по введению «длинных выходных» на федеральном уровне пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, во всех регионах России.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 20 июня нерабочими из-за сложной ситуации с коронавирусом. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). В организациях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания навынос.

Комментируя указ Собянина, Песков заявил, что таким образом мэр Москвы реализует свои особые полномочия.

За минувшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала 2021 года.