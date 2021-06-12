Путин назвал Трампа «экстраординарной личностью»

Президент России Владимир Путин назвал бывшего президента США Дональда Трампа «экстраординарной личностью и талантливым человеком». Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп является экстраординарной личностью, талантливым человеком, иначе он не стал бы президентом США. Он — колоритная личность. Он может вам нравиться или нет», — заявил российский лидер.

В интервью телеканалу Путин также сравнил Трампа с его преемником, нынешним президентом США Джо Байденом. По словам российского президента, Байден, в отличие от экс-президента США, «совершенно другой человек», который «радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден — карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике».