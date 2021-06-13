Вассерман спрогнозировал восстановление утерянных с развалом СССР позиций

Российский публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что в ближайшие 10 лет Россия накопит достаточно ресурсов для прорыва в экономике, пишет «МК».

По его мнению, с 2030 года Россия может восстановить утерянные с развалом Советского Союза позиции. Вассерман отметил, что стране потребуется несколько лет для того, чтобы «выстроить правильную структуру государства», и в будущем все производство будет сосредоточено в общественной собственности и начнет работать на благо всех россиян.

Публицист считает, что правительству хватит десятилетия для того, чтобы провести существенные изменения в образовании и медицине, которые должны стать вновь высококачественными и бесплатными.

Также он считает, что не стоит опасаться глобальных геополитических изменений России, поскольку в будущем и при новом порядке именно она будет играть ведущую роль на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены