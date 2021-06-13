Бельгийцы отказались лечить игрока в российской больнице после матча Евро

Бельгийские врачи отказались от лечения футболиста сборной Тимоти Кастаня в российской больнице после матча Евро-2020. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

По информации источника, игроку требуется операция из-за переломов правого скуло-орбитального комплекса. После игры Кастаня доставили в больницу Санкт-Петербурга, однако оттуда его было решено перевезти на родину.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на Евро-2020. Футболист заявил, что россияне неплохо начали встречу и подумали, что смогут добиться ничьей.

Сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира.

Матч проходил 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

16 июня сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в 16:00 по московскому времени.