Украине предрекли «касающийся каждого» удар

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш» предрек Украине удар, который «коснется каждого». Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о достройке газопровода «Северный поток-2». «В вопросе "Северного потока-2" это коснется каждого украинца, к сожалению. Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — подчеркнул парламентарий.

Шуфрич добавил, что Украине изначально следовало бороться не за прекращение строительства, а за обеспечение страны транзитным контрактом не на четыре года, а на 14-25 лет.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое многих стран Восточной Европы. По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны».