Вокалист Pink Floyd послал к черту Марка Цукерберга

Британский рок-музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал Марку Цукербергу в праве на использование второй части песни Another Brick in the Wall. Об этом сообщает портал Rock Celebrities.

Отмечается, что основатель Facebook хотел использовать культовую песню Pink Floyd при создании фильма для продвижения Instagram. Взамен он предложил Уотерсу «огромную, гигантскую денежную сумму».

«Мой ответ: иди к черту! Ни за что», — заявил вокалист группы на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Видео было опубликовано на YouTube-канале организатора форума.

Cтоль резкий ответ обусловлен негативным отношением Уотерса к политике Facebook. По мнению музыканта, Цукерберг хочет «продолжать подвергать цензуре» всех и пытается «не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности».

Another Brick in the Wall — название трёх песен из рок-оперы The Wall, которые являются вариациями на одну основную тему и имеют соответствующие подзаголовки Part I, Part II и Part III. Автором всех трех песен является Роджер Уотерс.