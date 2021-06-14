Редкий белый носорог родился в американском зоопарке

В зоопарке ZooTampa американского штата Флорида родился детеныш редкого южного белого носорога (Ceratotherium simum simum). Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что это уже восьмой детеныш белого носорога, который появился в учреждении в рамках специальной программы, направленной на восстановление популяции. Юная самка еще не получила имени. В то же время в администрации рассказали, что и мать и детеныш чувствуют себя хорошо. Вскоре семья сможет присоединиться к остальной группе носорогов.

В начале прошлого века популяция вида сократилась до 50-200 особей. Благодаря усилиям специалистов по сохранению, ее удалось увеличить до 20 400 особей в Африке. Однако белые носороги по-прежнему классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения. Главную угрозу для них представляют потеря среды обитания и браконьеры, охотящиеся ради рогов.

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