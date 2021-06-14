Британцы назвали свои любимые сексуальные «извращения»

Команда сайта знакомств IllicitEncounters опросила 2000 человек, чтобы выяснить, какие у мужчин и женщин главные приоритеты в сексуальных изысках. Оказалось, что разница между предпочтениями мужчин и женщин совсем невелика, пишет британская Metro.

Опрошенные женщины первым делом назвали секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. По их мнению, так можно добавить в отношения немного пикантности. А в списке у мужчин первое место занимает домашнее порно. В ходе опроса также выяснилось, что большинство держат свои фантазии в секрете от партнеров — 32 процента мужчин и 31 процент женщин, и это несмотря на то, что большинство — 74 процента мужчин и 67 процентов женщин — признают, что имеют своеобразные сексуальные фантазии.

Женский топ-10 cоставили: секс на открытом воздухе; секс с завязанными глазами; ласки с пирсингом; ролевые игры;

переодевание/сексуальные костюмы; съемка друг друга во время секса (домашнее порно); доминирование/подчинение; игра с едой; порка и хлысты; связывание.

В мужской топ-10 вошли: домашнее порно; ролевые игры, особенно с униформой; бондаж, порка и хлысты; секс на открытом воздухе; секс втроем; резина/латекс и кожа; доминирование/подчинение; ласки с пирсингом; игра с едой; секс с завязанными глазами.

Эксперт по их отношениям Джессика Леони (Jessica Leoni) уверяет, что многие люди заводят роман на стороне из-за того, что их постоянный партнер не будет потакать странностям в сексе. «Проблема многих людей в долгосрочных отношениях в том, что их извращенная сторона развивается с течением времени, и они обнаруживают, что в конечном итоге у них возникают разные сексуальные потребности, которые их постоянный партнер никогда не сможет удовлетворить», — объясняет эксперт. Леони уверяет, что доверительная беседа с партнером может избавить от сложностей романов на стороне. Может оказаться, что ваши совместные желания совпадают и не является таким уж запретным плодом.

Ранее популярная телеведущая и сексолог Трэйси Кокс (Tracey Cox) рассказала о самых распространенных травмах, которые люди получают во время секса. Специалистка ссылается на данные, согласно которым почти 62 процента людей получали травмы в процессе занятий сексом.