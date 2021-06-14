В Госдуме оценили нецензурные слова о сборной России главы львовских «Карпат»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил нецензурные слова о сборной России по футболу президента львовских «Карпат» Олега Смалийчука. Его слова приводит Sport24.

Свищев заявил, что Смалийчук проявил себя неэтично по отношению к коллегам и спорту, посчитав, что это показывает полную слабость этого человека. «Никому не известный президент никому не нужного клуба, который в своей жизни ничего не завоевал. Что он хочет этим добиться? Пару-тройку подписчиков в инстаграме? Так он их получит», — добавил депутат.

13 июня Смалийчук YouTube-каналу «Брутальний Футбол» заявил, что бельгийцы «***** москалей, что еще может быть лучше». Он добавил, что ненавидит Россию.

Днем ранее сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв бельгийцам со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.