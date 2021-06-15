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Рядом с гигантской звездой нашли загадочный темный объект

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Фото: Nicolas Economou / Getty Images

Международная группа ученых под руководством астрономов Кембриджского университета сообщила об открытии гигантской звезды VVV-WIT-08, которая периодически снижает свою яркость на 97 процентов. Согласно выводам исследователей, чья статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, причиной загадочного феномена может быть масштабное затмение из-за располагающегося рядом диска пыли.

VVV-WIT-08, открытая в Паранальской обсерватории в Чили, находится на расстоянии 25 тысяч световых лет в сторону к центру Млечного Пути. Падение в блеске звезды было зафиксировано в апреле 2012 года, а общая продолжительность события составила несколько сотен дней. За 17 лет наблюдения этого источника было зарегистрировано только одно такое событие. Данные наблюдений с помощью эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE) показали, что гигантская звезда тускнеет на одинаковую величину как в видимом, так и в инфракрасном спектре.

Исследователи провели моделирование, предполагающее, что затмевающий объект имел эллиптическую форму в проекции и однородную прозрачность, и выяснили, что затмение вряд ли могло быть вызвано случайным прохождением объекта, дрейфующем на переднем плане. В этом случае вокруг галактики должно плавать невероятно большое количество темных тел.

Тем не менее точная природа объекта остается неизвестной, хотя у него должна быть большая оптическая глубина, а толщина превышать четверть расстояния от Земли до Солнца (0,25 астрономической единицы). Такой объект может быть околозвездным диском из пыли или газа. Схожий феномен наблюдается у гигантской звезды Эпсилона Возничего, которая частично затмевается диском пыли каждые 27 лет, однако яркость падает лишь на 50 процентов. Кроме того, астрономам известна двойная система TYC 2505-672-1, обнаруженная несколько лет назад и удерживающая рекорд самого длинного орбитального периода, длящегося 69 лет.

В дополнение к VVV-WIT-08 астрономы нашли еще две затухающие гигантские звезды и предположили, что они наткнулись на первых представителей нового класса долгопериодических затменных двойных звезд, в которых компаньоном гигантской звезды является менее массивная звезда с околозвездным диском. Объекты, которые не вписываются в уже существующие категории, получают обозначение WIT («what-is-this?»).

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