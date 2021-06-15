Мир
 
Последние новости
Глава Ryanair рассказал о давлении на пилотов в Минске
Умер известный российский ученый-математик
В нарядах жены Бориса Джонсона увидели пародию на Кейт Миддлтон
Недовольная зарплатой женщина украла пять миллионов рублей у работодателя
На Украине призвали остановить циничные атаки на родной язык
Оценены потери экономики от стресса работников
На Ямале открыли первый TikTok-хаус
Названа дата смерти Windows 10
Мужчина забыл о браке с женой и снова позвал ее замуж
В США захотели казнить чеченца-террориста
Новости партнеров
Прослушать новость

В Карабахе откроют консульство Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В городе Шуша (Шуши), который до осени прошлого года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), откроют консульство Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, его цитирует Anadolu в своем Twitter.

Кроме того, политик пообещал завершить реализацию проекта Зангезурского коридора, который должен пройти через территорию Армении.

Ранее сообщалось, что к встрече политиков в Карабах перебросили несколько сотен бойцов элитных подразделений спецназа. В общей сложности там находится около 500 человек.

Зангезур — это часть Сюникской области Армении. Подписанное 10 ноября 2020 года соглашение о мире в Нагорном Карабахе предполагает открытие из Азербайджана в Нахичевань коридора, с необходимостью идущего через Зангезур. Армянская сторона отказывается обсуждать строительство, при этом Алиев все равно обещает построить его.

Шуша находится в 10 километрах от столицы НКР — Степанакерта. Ее называют ключевым городом в регионе. Осенью 2020 года во время последней войны в Нагорном Карабахе она вернулась под контроль Азербайджана.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Карабах к приезду Эрдогана перебросили сотни элитных спецназовцев
Эрдоган приехал в Карабах
Алиев заявил о «крахе армянского государства»