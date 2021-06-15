В Карабахе откроют консульство Турции

В городе Шуша (Шуши), который до осени прошлого года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), откроют консульство Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, его цитирует Anadolu в своем Twitter.

Кроме того, политик пообещал завершить реализацию проекта Зангезурского коридора, который должен пройти через территорию Армении.

Ранее сообщалось, что к встрече политиков в Карабах перебросили несколько сотен бойцов элитных подразделений спецназа. В общей сложности там находится около 500 человек.

Зангезур — это часть Сюникской области Армении. Подписанное 10 ноября 2020 года соглашение о мире в Нагорном Карабахе предполагает открытие из Азербайджана в Нахичевань коридора, с необходимостью идущего через Зангезур. Армянская сторона отказывается обсуждать строительство, при этом Алиев все равно обещает построить его.

Шуша находится в 10 километрах от столицы НКР — Степанакерта. Ее называют ключевым городом в регионе. Осенью 2020 года во время последней войны в Нагорном Карабахе она вернулась под контроль Азербайджана.