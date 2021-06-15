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Российский боец MMA избил до смерти племянника бывшего главы Дагестана

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Вагабов до смерти избил племянника бывшего главы Дагестана Муху Алиева в Махачкале. Об этом написал в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

«Говорят, к избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск. Если данный боец причастен к убийству, он должен быть наказан по всей строгости закона», — заявил Бисавалиев. по словам журналиста, это не первый случай, когда бойцы ММА убивают по неосторожности людей на улице в бытовым ссорах.

Видео драки появилось на YouTube-канале «Новости Дагестана» 11 июня. На кадрах видно, как мужчины сначала разговаривают, а затем один из них начинает избивать оппонента. Свидетели драки оттащили спортсмена, однако он потом вновь напал на мужчину.

Ранее в Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин. Полицейские искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан, ее вместе с активистами из шелтера задержали и доставили в полицию. По утверждению правозащитницы Светланы Анохиной, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».

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