Власти Подмосковья развернут дополнительные койки для коронавирусных больных

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для коронавирусных больных в связи с ростом заболеваемости. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал «360» в своем Telegram.

«Две тысячи [коек] уже развернули в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других муниципалитетах. (…) Сейчас у нас 10 тысяч коек», — сказал Воробьев. Также он добавил, что сейчас около 15 процентов коек свободны, однако их число стоит увеличить. По словам губернатора, эта мера необходима, чтобы сохранить оказание плановой помощи в Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили коронавирусные ограничения из-за роста числа заболевших. Вводится обязательный масочный режим в местах общего пользования. Работодатели также должны запрещать присутствие сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Исключение из этих правил составляют россияне, которые сделали прививку от коронавируса.