Сестра Ким Кардашьян сломала молотком забор ради подруги матери

Американская супермодель Кендалл Дженнер приняла участие в обустройстве участка, на котором проживает подруга ее матери. В процессе перестройки звезда сломала деревянный забор молотком. Преображению двора будет посвящен очередной выпуск передачи «Звездный ремонт» (Celebrity IOU) на телеканале HGTV Home&Garden.

Материалы по теме «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома? Пункт назначения. Бескрайние поля, долги и хрустящая курица: как появился самый красивый в мире «Макдоналдс»

Модель участвовала в передаче вместе с сестрой, предпринимательницей Ким Кардашьян и матерью Крис Дженнер. Родственницы приехали в дом к подруге Крис Лизе. Женщины познакомились 42 года назад и считают друг друга семьей. В 2020 году у Лизы скончался супруг, и ей было трудно пережить произошедшее. «Я не знала, как жить дальше», — поделилась Лиза. По ее словам, Дженнер поддержала ее в трудный период. Вскоре Лиза отремонтировала свой небольшой дом на юге Калифорнии, однако бюджета не хватило на реконструкцию сада.

Дженнер и ее дочери обратились к ведущим передачи, братьям Джонатану и Дрю Скоттам, и профессиональному дизайнеру. На время работ Лиза уехала из дома. Семья принимала участие в расчистке участка: Кендалл освоила экскаватор, чтобы пробить бетонные плиты, а Крис использовала отбойный молоток.

Пока Лиза отсутствовала, на участке оборудовали дорогу к дому и бассейн с лежаками. Там появилась зона с камином и площадка для барбекю с барной стойкой и холодильником. Территорию засадили деревьями. Увидев результат преображения, Лиза расплакалась. «Мне кажется, это стало подарком для меня самой, так как я смогла сделать это для Лизы. У нее появятся новые воспоминания, и она сможет начать все сначала», — отметила Крис Дженнер.

В мае 2020 года в «Звездном ремонте» принял участие голливудский актер и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер. Он ремонтировал дом своей матери в Лос-Анджелесе. В процессе внутри дома сломали стену между кухней и столовой, увеличив пространство для готовки, и оборудовали дополнительную спальню. Увидев результат перестройки, мать актера расплакалась от счастья.