Россияне рассказали о нехватке парковок

Большинство россиян оказались недовольны ситуацией с наличием парковочных мест. Эксперты связали положение с развитием городов. Об этом говорится в совместном исследовании финансового института «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей российских городов. 45 процентов респондентов заявили о нехватке парковок, а 42 процента посетовали на отсутствие достаточного количества благоустроенных спортивных площадок. Жители городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали о нехватке благоустроенных дворов. Для 21 процента респондентов проблемой стало отсутствие обустроенных набережных.

По словам экспертов, подобные проблемы связаны с тем, что некоторые районы городов были построены 30-50 лет назад. На данный момент они «уже не отвечают требованиям времени».

Респонденты также отметили и положительную динамику в развитии городов. Лучше всего дела обстоят с качеством общественных пространств, озеленением и освещенностью улиц. Жители в целом довольны уровнем безопасности на улицах, визуальным обликом домов и работой общественного транспорта. Больше всего положительные изменения среды отметили в Южном федеральном округе (ЮФО). Меньше всего довольных нашлось в Сибирском федеральном округе (СФО).

В ноябре 2020 года сервис SuperJob провел исследование, в рамках которого определил города с самыми плохими дорогами. Больше всего качеством дорожной сети были недовольны жители Новосибирска, Рязани и Иркутска. Городом с лучшими дорогами стала Тюмень, за ней расположились Казань и Москва.