Названы возможные даты проведения прямой линии Путина

Следующая прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня. Об этом со ссылкой сразу на несколько своих источников сообщают «Ведомости».

Журналисты издания обсудили предварительные сроки следующей прямой линии с собеседником, близким к администрации президента, источником из Госдумы и тремя собеседниками с федеральных каналов. Отмечается, что упоминая о дате двое из информаторов указали 24 июня, а еще один — 30-е число того же месяца. При этом близкий к Кремлю источник подтвердил, что мероприятие планируется провести в ближайшие несколько недель.

Вместе с тем было подчеркнуто, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу даты проведения прямой линии могут сдвинуться.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к прямой линии с президентом России продолжается. Однако дата ее проведения пока неизвестна.

В начале июня Песков упоминал, что Путин планирует в этом году традиционную прямую линию с гражданами. Он также объявил о начале подготовки к мероприятию.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.