Сальма Хайек «пугающе» училась материться ради «Телохранителя жены киллера»

Сальма Хайек рассказала о тренировках в ругани перед сценами с нецензурной бранью в фильме «Телохранитель жены киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном, который известен изысканными ругательствами на большом экране, пишет People.

«Это весело, но поначалу было очень пугающе. Я была похожа на Роберта Де Ниро в фильме "Таксист" перед зеркалом, практикующего motherfuс...", потому что мне приходилось говорить это много раз, и это было довольно пугающе», — рассказала Хайек ведущему «Вечернего шоу» Джимми Фэллону.

Актриса добавила, что заимствует выученные для роли ругательства для жизни вне экрана. Ей необходимо быть очень осторожной, потому что часть персонажа — Сони, проявляется здесь и там. Когда ее дочь Валентина слышит, что мама говорит какое-то странное слово, Сальма тут же заявляет: «О, это была не я. Это была Соня». Теперь актриса использует этот прием всякий раз, когда говорит то, чего не должна говорить.

Напарник Сальмы по фильму — Сэмюэль Л. Джексон ранее объяснял, как произнесение ругательств помогло ему справиться с заиканием в детстве. В шоу Говарда Стерна в 2016 году он рассказал, что над ним так издевались в школе, что он перестал говорить почти на год. По какой-то причине слово motherfuс... помогает ему исправлять дефект речи. «Я понятия не имею [как], но это просто происходит. Будто щелкает переключателем, который останавливает эти "д-д-д-б-б-б", потому что я, очень, очень сильно заикался в течение долгого времени», — признался актер.

Ранее Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в «Доме Гуччи». Актриса призналась, что пока у нее не получается сбросить набранные килограммы, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, поэтому часто испытывает давление из-за своих новых форм.