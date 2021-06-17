Госдума одобрила создание единой системы учета интернет-рекламы

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, заключительном чтении законопроект, который наделяет Роскомнадзор полномочиями по созданию и ведению единой системы учета интернет-рекламы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в случае дальнейшего одобрения законопроекта ведомство сможет создать такую информационную систему с 1 сентября 2022 года. Она поможет автоматизировать процесс сбора, обработки и хранения информации о рекламных объявлениях в сети и доступа к ней.

В систему будут загружать сведения об объявлениях, размещенных в интернете. Делать это смогут как распространители рекламы, так и специальный оператор. Роскомнадзор же будет сверять их данные. При этом обязанность предоставлять информацию не коснется операторов социальной рекламы.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который призван регулировать рекламу в интернете. В нем прописано и то, что запрещается распространять рекламу на иностранных ресурсах, если она направлена на российских потребителей и если Роскомнадзор принял такое решение.