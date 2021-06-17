В Раде рассказали об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе

Депутат Верховной Рады Олег Волошин рассказал об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе. Об этом член парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил в эфире телеканала NewsOne, запись передачи опубликована на YouTube.

По мнению Волошина, провокации Украины и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой. По его словам, в ответ на массированное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк российские войска вполне могут нанести удар в направлении Киева и одержать быструю победу над Украиной в случае прямого столкновения.

Парламентарий также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, не контролирует свои эмоции и только нагнетает обстановку.

Ранее Зеленский заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». По словам политика, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала.