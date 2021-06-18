Европейская страна снимет почти все ограничения по коронавирусу

Нидерланды с 26 июня снимут почти все ограничения по коронавирусу, об этом заявил на пресс-конференции 18 июня исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения значительно снизилась в силу сокращения заболеваемости, поэтому европейское государство делает значительный шаг в сторону полной отмены введенных мер по борьбе с инфекцией.

«Практически все будет разрешено при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между людьми», — пояснил Рютте. Так, снимаются ограничения на количество гостей дома, отменяется рекомендация по удаленной работе, заведения общественного питания смогут принимать неограниченное число посетителей. С 30 июня возобновляются массовые мероприятия, попасть на них можно при предъявлении теста на COVID-19 или сертификата вакцинации.

Ношение маски в тех местах, где возможна социальная дистанция, становится необязательным, требование распространяется только там, где она невозможна, например, в общественном транспорте. Единственные меры, которые сохраняются в Нидерландах, — не пожимать руки и оставаться дома при симптомах коронавируса.

Ранее Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня. Минздрав подчеркнул, что, несмотря на это, некоторые ограничения продолжат действовать.