Перенесшие COVID-19 россияне рассказали о кровотечениях, запахе гнили и глухоте

Люди, переболевшие коронавирусом, рассказали о кровотечениях, сильно искаженных запахах и глухоте. Их монологи публикует ТАСС.

У Елены, которая переболела коронавирусом в апреле 2020 года в легкой форме, после болезни начались гинекологические кровотечения — раньше их никогда не было. «Гинеколог никакой причины не увидела — просто на ровном месте», — рассказывает женщина.

Кроме того, у россиянки начали выпадать волосы и ухудшилось зрение. Женщина добавила, что она частично не чувствует запахи, некоторые из них искажаются. После болезни она не смогла воспользоваться духами любимой марки, потому что их аромат был ей неприятен.

Иногда выхожу из душа — и мне кажется, что от меня пахнет… немытым мужиком! Ну, в общем, очень неприятно Переболевшая COVID-19 россиянка Елена

Другой переболевший COVID-19 россиянин Антон также рассказал об искажении запахов и ухудшении зрения. Он заметил, что дважды отравился несвежей едой, потому что не почувствовал, что она испортилась. «А вот даже свежая и хорошая свинина для меня воняет тухлятиной. Ем ее — и на вкус она мерзкая», — добавил он.

По словам Антона, его работоспособность после болезни ухудшилась. Он не может подобрать синонимы к элементарных словам, хотя раньше вспоминал их сходу. Мужчине трудно писать сложные тексты.

Отсутствие концентрации во время работы также выявилось у 52-летнего Дмитрия. За время болезни он набрал 20 килограммов из-за лечения гормонами. Анализы показали, что у мужчины низкий уровень тестостерона и высокий уровень сахара. Кроме того, Дмитрий рассказал об «отключении» от реальности — иногда он может не слышать, что говорят ему жена и ребенок.

Гормонами также лечили Марту, которая потеряла больше половины волос и набрала 40 килограмм. У россиянки фиброз одного легкого — оно больше не участвует в процессе дыхания. «Я теперь очень медленно хожу. Бегать, естественно, не могу», — жалуется она.

Ранее ученые выяснили, что заболевание COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Это связано с тем, что антитела после коронавируса схожи с антителами, которые вызывают болезни сердца и кожи. Среди первых симптомов заболевания выделили мышечную слабость и боли, онемение кистей рук и ступней, а также проблемы с координацией.