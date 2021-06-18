Лидер группы «Мумий Тролль» рассказал о своих квартирах

Российский рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко владеет несколькими квартирами. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. Запись опубликована на YouTube-канале «А поговорить?».

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Шихман спросила музыканта, где он проживает и владеет недвижимостью. Лагутенко принадлежат несколько квартир «от Владивостока и дальше» и жилье в Москве, он также часто посещает Лос-Анджелес. Однако музыкант не может сказать, что ему знакомо ощущение дома, так как его родственники живут «где-то далеко друг от друга»

Во время разговора Лагутенко объяснил, что ему важен вид из окна. Он поделился историей, как 15 лет назад строил в Москве дом и предложил соседям посадить около их забора растения, чтобы в будущем на участке появилась аллея. Однако собственники не согласились. «Нам ваши деревья не нужны», — заявил соседский ребенок. Теперь Лагутенко, проезжая по этой дороге и видя запущенный забор, воспоминает произошедшее.

В августе 2020 года о своей недвижимости рассказал российский певец и лидер группы Hi-Fi Митя Фомин. Он приобрел квартиру на крыше жилого комплекса под Севастополем в 10 метрах от побережья. Покупка обошлась артисту примерно в восемь миллионов рублей.