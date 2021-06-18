Раскрыта стоимость питания российских футболистов на Евро-2020

Эксперты раскрыли рацион российских футболистов на Евро-2020 и его стоимость. Меню сборной России изучили аналитики «СберМаркета» и «СберЗдоровья», результаты опубликовала «Российская газета».

Специалисты просчитали рацион игроков при обычном режиме и накануне матчей. Выяснилось, что в тренировочную неделю питание обойдется на 1,6 тысячи рублей дешевле, чем на сборах перед игрой.

В среднем по стране недельный набор продуктов для футболиста стоит 2,3 тысячи рублей. В эту сумму входит завтрак (геркулесовая каша, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок), обед (суп, мясо с овощами, фрукты и выпечка) и перекус из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. Также в стоимость включили ужины, состоящие из небольшой порции пасты, овощей и фруктов, напитков без сахара. Ежедневно игрок должен получать 3-3,5 тысячи килокалорий.

За неделю перед соревновательным матчем тренировок становится больше, в этот период спортсмену необходимо до пяти тысяч калорий в день. В рацион добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо, в такой период питание обойдется в 3 тысячи 892 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на победу отечественных футболистов над командой Финляндии на чемпионате Европы. Глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве. «Поздравляю, молодцы», — заявил Путин.

Сборная России после двух туров на групповом этапе Евро имеет в активе три очка. В последнем туре команда 21 июня встретится с Данией, для выхода в плей-офф ей может хватить ничьей. Чемпионат Европы завершится 11 июля.