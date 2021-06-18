Роскомнадзор запретил статью о «плане Даллеса» на «Луркоморье»

Роскомнадзор запретил статью о «плане Даллеса» на сайте «Луркоморье» (Lurkmore). Об этом написал один из основателей сайта Давид Хомак на своей странице @deehomak в Twitter.

Решение связано с признанием «Плана Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом.

«Давно у меня не было твитов, так вот, этот день настал. Роскомнадзор запретил статью "План Даллеса" на Лурке», — написал Хомак. Также основатель сайта сообщил, что статью запретил Асбестовский городской суд Свердловской области.

В статье приводилось описание плана, история его появления, а также критика.

План Даллеса — это мифический план действий США против СССР, авторство которого приписывают возглавлявшему ЦРУ с 1953 по 1961 год Аллену Даллесу. Документ якобы предполагал использование пропаганды для скрытого морального разложения и разобщения населения СССР. В действительности же оригинала документа на английском языке никогда представлено не было, русскоязычная версия распространялась на постсоветском пространстве в 1990-х. В 2016 году так называемый план Даллеса был включен в федеральный список экстремистских материалов.