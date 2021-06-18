Глава Американской торговой палаты оценил возможность снятия санкций с России

Санкционное давление на Москву может ослабнуть после встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил «Ленте.ру» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Однако, подчеркнул эксперт, снятия уже действующих ограничительных мер ждать не стоит. «Старые санкции зависят от больших геополитических вопросов, которые еще долго будут решаться», — оценил он итоги саммита.

«Я не ожидаю снятия санкций, скорее снижения темпа прибавления санкций или просто приостановления введения новых санкций», — продолжил глава AmCham.

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? Уравнение безопасности. Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США

Ранее гендиректор РСМД Андрей Кортунов в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что говорить о полноценном «наведении мостов» между Москвой и Вашингтоном преждевременно. Однако уже можно сказать, что появились некие опоры для построения таких «мостов».

Саммит Путина и Байдена прошел 16 июня в Женеве. Президент России затронул тему ограничительных мер в своей итоговой пресс-конференции. По его словам, в США есть как противники, так и сторонники развития двусторонних отношений с Москвой, и пока трудно предугадать, какая из этих сил возобладает. Введение новых санкций в России расценят как упущенную возможность, добавил Путин.