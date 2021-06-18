В Госдуме придумали наказание для украинских фанатов за оскорбления Путина

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев придумал наказание для украинских фанатов за оскорбления президента России Владимира Путина во время матча чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит Sport24.

Политик посчитал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать Федерацию футбола Украины и наказать организаторов акции. По его мнению, это была хорошо спланированная провокация против России. «Заводят их националистические организации. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей», — подытожил Свищев.

Украинские болельщики отметились оскорбительными кричалками в адрес Путина во время матча национальной команды против Северной Македонии на Евро. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Победа над македонцами стала для украинцев первой на турнире. В последнем туре группового этапа команда Андрея Шевченко 21 июня сыграет с Австрией.