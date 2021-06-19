Россия
 
Последние новости
Появились подробности крушения самолета в Кемеровской области
«Аэрофлот» с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию
Гинцбург назвал защищающее от COVID-19 условие
На борту потерпевшего крушение L-410 оказались российский миллиардер и депутат
Жителей Крыма предупредили о сильных дождях
Назначен судья на матч сборных России и Дании
В США рассказали о провале плана России по уничтожению американских М1 Abrams
Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета 
В Москве побит рекорд по числу заболевших COVID-19
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 17 906 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 17 906 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 299 215. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в стране зарегистрировали 17 262 заражения, такие показатели были выявлены впервые с февраля. Темп прироста новых случаев с 18 июня составляет 0,34 процента.

17 906
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (9120), Московской области (1456) и Санкт-Петербурге (996). Меньше всего — в Еврейской автономной области (8), Ненецком автономном округе (5) и Чукотском автономном округе (3).

За сутки умерли 466 человек, всего с начала пандемии скончались 128 911 пациентов.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 684, общий — 4 861 343.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса
В России впервые с февраля выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве зафиксировали суточный рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии