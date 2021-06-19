В России выявили 17 906 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 906 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 299 215. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в стране зарегистрировали 17 262 заражения, такие показатели были выявлены впервые с февраля. Темп прироста новых случаев с 18 июня составляет 0,34 процента.

17 906 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (9120), Московской области (1456) и Санкт-Петербурге (996). Меньше всего — в Еврейской автономной области (8), Ненецком автономном округе (5) и Чукотском автономном округе (3).

За сутки умерли 466 человек, всего с начала пандемии скончались 128 911 пациентов.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 684, общий — 4 861 343.