Пугачева трогательно поздравила Галкина фразой «благодарю небеса, что ты пришел»

Видео: @prigozhin_iosif

Певица Алла Пугачева трогательно поздравила мужа Максима Галкина с днем рождения. 18 июня телеведущему исполнилось 45 лет. На торжество собрались десятки представителей шоу-бизнеса. Видео опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

«Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя», — с такой фразой обратилась к супругу Примадонна.

Пугачева добавила, что Галкину повезло, потому что он всегда будет для нее молодым мужем, а разница в возрасте делает певицу счастливой. Она вспомнила, как когда-то пела «Не расстанусь с комсомолом, будут вечно с молодым» и добавила, что дальше ей искать уже некого. Народная артистка пожелала мужу счастья, и после этих слов он обнял ее и предложил гостям выпить сначала за него, а потом за тост любимой жены.

Елизавета и Гарри, дети телеведущего и артиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, также поздравили его с 45-летним юбилеем. На день рождения отца они исполнили рэп. Они спели, что Галкин является «достойным, умным мужчиной, образцом для подражания».