Дети Максима Галкина зачитали в честь его юбилея рэп

Елизавета и Гарри, дети телеведущего и артиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, поздравили его с 45-летним юбилеем. На день рождения отца они исполнили рэп. Ролик с поздравлением Галкин опубликовал в своем Instagram.

В честь дня рождения отца Лиза и Гарри зачитали праздничный рэп. Они спели, что Галкин является «достойным, умным мужчиной, образцом для подражания». Лиза и Гарри признались, что хотят быть похожими на своего отца, и пожелали ему здоровья, сил и спокойствия.

«Наша семья — это главное в жизни! Когда мы вместе — мы самые сильные! Самые сильные!» — исполнили Гарри и Лиза.

Сам артист подчеркнул, что рэп посвящается ему. «Это песня для меня», — подписал Галкин видео, на котором дети исполняют песню. В комментариях к публикации ведущего также поздравили певцы Игорь Николаев и Наташа Королева, актрисы Алика Смехова и Эвелина Бледанс, юморист Гарик Харламов и другие известные личности.

Максиму Галкину исполнилось 45 лет 18 июня 2021 года. В 2011 году он женился на певице Алле Пугачевой. Дети Елизавета и Гарри родились у пары в сентябре 2013 года.

Ранее Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой. По словам артиста, в первую очередь необходимо любить человека и не врать друг другу, также неплохо видеть в партнере единомышленника.