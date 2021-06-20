Белый дом назвал дату встречи Байдена с президентом Израиля Ривлином

Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином 28 июня, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Белом доме 28 июня 2021 года. Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и глубокие связи между нашими правительствами и народами», — сказано в сообщении.

Псаки добавила, что у президентов двух стран будет возможность обсудить многочисленные проблемы и возможности израильского региона. Также визит станет символическим для Ривлина, чей срок президентских полномочий подходит к концу, в стремлении к укреплению дружбы между двумя странами на протяжении многих лет, добавила пресс-секретарь.

В начале июня президент США поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность. Он пообещал развивать сотрудничество с Израилем, назвав США лучшим другом Израиля.