Захарова упрекнула Британию в «насаждении цензуры»

Представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Великобританию в «насаждении цензуры», которое сопровождается обвинениями в адрес Москвы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала законопроект «О безопасности в интернете», который британское правительство опубликовало в мае — он регулирует работу СМИ в интернете.

«Британская власть защищает прежде всего саму себя. Испугавшись тех полномочий, которые получили интернет-гиганты, воочию увидев, что такое #cancelculture общемирового масштаба, старые институты встрепенулись и решили попробовать вернуть себе давно утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных», — считает Захарова.

Она добавила, что, хотя такой законопроект можно приравнять к цензуре, Лондон все равно не признает этого и, напротив, регулярно обвиняет Москву в подобных действиях. Представитель МИД убеждена, что британские власти только прикрываются демократическими ценностями, хотя на самом деле «будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений».

Великобритания не раз выступала с обвинениями в адрес России, которые касались цензуры в интернете и технологий вообще. Захарова также напомнила о многочисленных обвинениях в кибератаках: например, 11 июня Лондон заявил, что Москва способствует таким нападениям. Глава британского МИД Доминик Рааб призвал «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний.

Россия отрицает эти обвинения.

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