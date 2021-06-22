Российский бизнес пообещал сотрудникам за вакцинацию снегоходы и курорты

Темпы вакцинации сотрудников в крупных российских компаниях превысили средний показатель по стране, пишет Bloomberg. Для мотивации работников бизнес обещает, например, бесплатные путевки на курорты и отгулы.

Алмазодобывающая компания «Алроса» среди привитых сотрудников разыгрывает снегоход и автомобиль Hyundai Solaris. Компании Evraz F 8 и «Северсталь F 13» устраивают лотереи. Магнитогорский металлургический комбинат дает дополнительный выходной день после прививки, в «Фосагро» привитые в первых рядах могут претендовать на оплачиваемые поездки на курорты.

Например, в последней компании по крайней мере одну дозу прививки получили 49 процентов сотрудников, в «Сургутнефтегазе» — 46 процентов. Бизнес внесет значительный вклад в кампанию по вакцинации в России, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил раздать деньги работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут полную вакцинацию против коронавируса или получат первый компонент прививки до 16 июля. Платить будут по 1,5 тысячи рублей.

Всего на предприятии работают около 35 тысяч сотрудников. На материальную помощь могут рассчитывать и те, кто уже вакцинировался. Вакцинация на заводе в Тольятти началась в первые месяцы 2021 года.