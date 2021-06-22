Пушков резко ответил на слова польского экс-министра об «угрозе России»

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил бывшему министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому на слова об «угрозах России». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее экс-глава польского МИД заявил, что благодаря Польше и Прибалтике «немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России», а те в свою очередь защищают «богатые государства на Западе», но не получают достаточных гарантий. По его словам, российской стороне достаточно «вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись».

Пушков отметил, что не раз встречался с Сикорским и заявил, что тот склонен к геополитическим фантазиям и слишком страстен для политика. «Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — заключил сенатор.

Ранее Пушков ответил на комментарий НАТО о том, что России следует исключить Чехию и Соединенные Штаты из списка недружественных стран. Он подчеркнул, что для этого должны быть основания, поэтому решение будет зависеть «от поведения самих США».