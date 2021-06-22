Спикер рязанской гордумы извинилась за поздравление с днем начала войны

Спикер рязанской гордумы Юлия Рокотянская извинилась за то, что назвала «праздником» день начала Великой Отечественной войны. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне», — говорится в публикации.

По словам Рокотянской, заседание длилось более четырех часов и накопилась усталость, из-за чего она оговорилась.

Чиновница подчеркнула, что обращалась к депутатам с посылом прийти на траурные мероприятия для почтения памяти погибших. Рокотянская добавила, что Великая Отечественная война «отзывается болью в ее сердце» и она «преклоняет голову перед подвигом предков».

Ранее 22 июня сообщалось, что Рокотянская в конце заседания гордумы Рязани, состоявшегося 21 июня, назвала праздником 22 июня — день начала Великой Отечественной войны. Она пригласила депутатов почтить память погибших и поздравила всех «с наступающим праздником».