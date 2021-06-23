В Германии упрекнули Европу в отталкивании России

Обозревательница немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн упрекнула Европу в том, что та сама оттолкнула Россию, поспособствовав сближению Москвы с Пекином.

В своей статье журналистка назвала президента России Владимира Путина человеком западных традиций. По словам автора материала, российский лидер не раз пытался вразумить Европу. Например, на выступлении в Мюнхене в 2007 году Путин подчеркнул, что продолжение антироссийской политики и не одобренные Совбезом ООН вмешательства нанесут миру большой ущерб. Тогда же он предложил Западу сотрудничество, но, как пишет Аугштайн, президента проигнорировали.

Кроме того, в 2011 году Москва почувствовала себя обманутой, когда согласилась с идеей создать бесполетную зону в Ливии, что в итоге привело к свержению лидера страны Муаммара Каддафи и утрате государственности.

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При этом Европа, подчеркнула автор статьи, не одобряет борьбу России с террористами в Чечне, а также называет страну «агрессивной». Аугштайн также привела в пример высказывание эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, обвинившего Россию в том, что «она со своими войсками и военными учениями опасно приблизилась к границам НАТО». Такую фразу, считает журналистка, можно воспринимать только как шутку.

В статье подчеркивается, что Москва не намерена нападать на страны Балтии или на Польшу, однако на Западе не верят в это. По мнению автора материала, в Европе понимают, что Россия не представляет угрозу для НАТО, но продолжают вооружаться.

«Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем», — написала обозревательница. Поскольку Запад рассматривает Пекин как угрозу, считает Аугштайн, Москву могут ждать неприятности.

Ранее колумнист германского издания Die Welt Михаэль Штюрмер написал, что Запад совершил «роковую ошибку», связанную с Россией, поскольку поверил в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Эта философия говорит о том, что западная цивилизация одержала победу во всем мире, что означало завершение эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.