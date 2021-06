Астроном разрешил загадочный парадокс «красного неба»

Астроном Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета в США предложил несколько объяснений парадоксу «красного неба», согласно которому на небе по какой-то причине не виден самый многочисленный тип звезд во Вселенной — красные карлики. Статья ученого опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Киппинг использовал байесовскую статистику, которая рассматриваемая вероятность наступления какого-либо события зависит от новой информации о нем. Ученый рассмотрел вероятность возникновения разумного наблюдателя у звезды типа Солнца (спектральный тип F, G или K) или красного карлика. Красные карлики встречаются в пять раз чаще, чем звезды главной последовательности, и живут в 20 раз дольше. Кроме того, вокруг них обнаруживаются многочисленные скалистые планеты, похожие на Землю.

Шанс на то, что разумный наблюдатель случайно появится у звезды, похожей на Солнце, а не у красного карлика, составляет один к 100. Однако это противоречит принципу Коперника (также известный как принцип заурядности), согласно которому человечество не занимает особого положения во Вселенной.

Ученый пришел к выводу, что у красных карликов может быть ниже вероятность появления разумной жизни, более короткое доступное временное окно для эволюции сложной жизни или более низкая вероятность возникновения обитаемых планет поблизости от красных карликов. Теоретически один или даже несколько из трех вариантов могут объяснить отсутствие «красного неба», поскольку наблюдатель может возникнуть только вдали от красных карликов. Как пишет Киппинг в статье, все три варианта кажутся возможными из-за ограниченных знаний, однако будущие астробиологические исследования помогут уточнить точную причину парадокса.